Решите пожалуйста x^4=(2x-3)^2

Алгебра
Решите пожалуйста x^4=(2x-3)^2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X⁴=(2x-3)² x⁴=4x²-12x+9 x⁴-4x²+12x-9=0 x₁=1 x⁴-4x²+12x-9  I_x-1_ x⁴-x³               I x³+x²-3x+9 ------      x³-4x²      x³-x²      --------          -3x²+12x          -3x²+3x          ------------                    9x-9                    9x-9                    -------                          0 x³+x²-3x+9=0 x₂=-3 x³+x²-3x+9  I_x+3_ x³+3x²         I x²-2x+3 ---------      -2x²-3x      -2x²-6x      ----------             3x+9             3x+9             -------                    0 x²-2x+3=0    D=-8  ⇒  Уравнение не имеет действительных корней. Ответ: x₁=1    x₂=-3.
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