В школе n39 на первом этаже расположен бассейн. Длина бассейна составляет 15 метров, ширина - 10 метров, а глубина - 2 метра. Какой обьем воды нужно потратить, чтобы заполнить половину бассейна?
Математика
В школе n39 на первом этаже расположен бассейн. Длина бассейна составляет 15 метров, ширина - 10 метров, а глубина - 2 метра. Какой обьем воды нужно потратить, чтобы заполнить половину бассейна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15*10*2=300(л) так как чтобы вычислить объем нужно длину умножить на ширину и умножить на высоту или же глубину
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