Расказ на тему почему нельзя смешивать устную и писменую речь, буквы и звуки?

Гость: Гость:

Потому что устная речь это когда мы говорим с человеком , а письменная это когда человек пишет . Потому что если мы будем смешивать устную речь и письменную нас не поймут . С буквами и звуками тоже самое . Буквы относяться к письменной речи а звуки устной речи . Буквы это когда правильно пишем. Звуки это как мы произносим .