Расказ на тему почему нельзя смешивать устную и писменую речь, буквы и звуки?
Русский язык
Расказ на тему почему нельзя смешивать устную и писменую речь, буквы и звуки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что устная речь это когда мы говорим с человеком , а письменная это когда человек пишет . Потому что если мы будем смешивать устную речь и письменную нас не поймут . С буквами и звуками тоже самое . Буквы относяться к письменной речи а звуки устной речи . Буквы это когда правильно пишем. Звуки это как мы произносим .
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