Чем похожи и чем отличаются?
Математика
Чем похожи и чем отличаются?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Похоже тем, что во всех примерах прибавляется к десяти. А отличаются тем, что числа которые прибавляются разные, соответственно и ответ у всех будет разный.
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