Решить задачу самка голубого кита во время выкармливание китёнок худеет на 30 т . Э??о составляет 1-4 всей её массы . Определите массу мамы голубого китёнка?

Математика
Решить задачу самка голубого кита во время выкармливание китёнок худеет на 30 т . Э??о составляет 1-4 всей её массы . Определите массу мамы голубого китёнка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 это 25% массы значит 100% равно 120 ответ 120
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