Решить задачу самка голубого кита во время выкармливание китёнок худеет на 30 т . Э??о составляет 1-4 всей её массы . Определите массу мамы голубого китёнка?

Математика

Решить задачу самка голубого кита во время выкармливание китёнок худеет на 30 т . Э??о составляет 1-4 всей её массы . Определите массу мамы голубого китёнка?

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