В каком слове после шипящего не нужно писать ь
Русский язык
В каком слове после шипящего не нужно писать ь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове мужского рода , например: малыш
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