Прочитайте что обозночает это слово Энциклопедия Впишите из даного слово все бук??ы в алфовидном порядке
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Прочитайте что обозночает это слово Энциклопедия Впишите из даного слово все бук??ы в алфовидном порядке
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Энциклопедия — сборник научных сведений и справок на различные темы, предназначенный для обширного круга читателей. д, е, и, и, к, л, н, о, п, ц, э, я
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