Что такое отношения распределения

Обществознание
Что такое отношения распределения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Распределение чего? может быть людей по рассам
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