В долине этой реки было пробурена первая нефтяная скважина.

Окружающий мир
В долине этой реки было пробурена первая нефтяная скважина.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кудако.Первая в России нефтяная скважина была пробурена в этой долине. Её пробурил полковник А.Н.Новосильцев 16 февраля 1866 года
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