Выделить основные противоречия в экономике и политике Нидерландов (причины освободительной войны)
История
Выделить основные противоречия в экономике и политике Нидерландов (причины освободительной войны)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причиной освободительной войны стали большие налоги и большими угнетениями нидерландцев
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