Перевод слов и составить словосочетание. Срочно! big happy noisy funny new good difficult great exciting easy serious bad small boring sad guiet old awful

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Перевод слов и составить словосочетание. Срочно! big happy noisy funny new good difficult great exciting easy serious bad small boring sad guiet old awful
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Big snake-большая змея happy dog-счастливая собака noisy wind- шумный ветер funny people - весёлый человек new magazine новый журнал good song - хорошая песня difficult work- сложная работа great writer - великий писатель exciting news - волнующие/захватывающие новости easy homework - лёгкая Домашняя работа seriouss argument - серьёзный аргумент bad wolf - плохой волк small mouse- Маленькая мышь boring party-скучная вечеринка sad day - печальный /грустный день guiet- сори, я такого слова не знаю Old shop- старый магазин awful child ужасный ребенок
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