Помогите пожалуйста с этими задания кроме 1, очень срочно надо, на контрольной сиж??
Информатика
Помогите пожалуйста с этими задания кроме 1, очень срочно надо, на контрольной сиж??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/ 1) 20*30*2=1200бит содержит все письмо 2) 1200бит : 8 = 150байт Ответ: 150 байт 3| 1) 487-231=256 бит Ответ : 256 бит ( хотя я хз ) 4# 1) 4096 ( бит ) : 8 = 512 байт 2) 512 ( байт ) : 1024 = 0.5 Кб Ответ: 0,5 Кб
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