При каких значениях m верно равенство 0•m=0? Можно ли из этого равенства найти единственное значение m? Можно ли разделить 0 на 0?
Алгебра
При каких значениях m верно равенство 0•m=0? Можно ли из этого равенства найти единственное значение m? Можно ли разделить 0 на 0?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На ноль вообще делить нельзя(правило есть) единств знач для m нельзя. там множество значений. при умноженит на 0 всегда будет 0
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