Сочинение на казахском языке про любую книгу . даю много баллов

Қазақ тiлi
Сочинение на казахском языке про любую книгу . даю много баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
енде оте жаксы досым бар. Онын аты - та та та. Ол оте карапайым, мейiрiмдi, конiл адам. Бiз бiр бiрiмiздi кышкентай кезымызден былемiз. Екеумiз омiрi бырге журемыз. Ол оте жаксы адам. Сурасан барiне комектеседi. Бундай дос ешкымде жок. Мен сены жаксы коремын - тат та та.
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