Сочинение на казахском языке про любую книгу . даю много баллов

Гость: Гость:

енде оте жаксы досым бар. Онын аты - та та та. Ол оте карапайым, мейiрiмдi, конiл адам. Бiз бiр бiрiмiздi кышкентай кезымызден былемiз. Екеумiз омiрi бырге журемыз. Ол оте жаксы адам. Сурасан барiне комектеседi. Бундай дос ешкымде жок. Мен сены жаксы коремын - тат та та.