Кто это скажите, зайдите посмотрите

Окружающий мир
Кто это скажите, зайдите посмотрите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дикий Голубь наверно.
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