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Какой первый осенний месяц в Ирландии
Английский язык
Какой первый осенний месяц в Ирландии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Ирландии считают что Август является первым осенним месяцем
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