Каким словообразовательным способом образовано слово бесчеловечный?
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Каким словообразовательным способом образовано слово бесчеловечный?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бес/человечный-приставочный от -человечный-
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