Как сокращено будет "(части) специально назначения " Пример: педагогический совет - педсовет
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Как сокращено будет "(части) специально назначения " Пример: педагогический совет - педсовет
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Проверьте пожалуйста,я правильно сделала олицетворения - умер дождь, умер ветер, умер сад, стояла луна, заворожила стужа;