Какие субъекты РФ имеют наименьшую плотность?

География
Какие субъекты РФ имеют наименьшую плотность?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ямало-Немецкийи автономный округ, Свердловская область, Омская область, Новосибирская область 
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