Перечислите преобразования Людовика 9. В чём их значение?

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Реформы Людовика IX. В середине XIII столетия Людовик IX в. "Святой" проводит три важные реформы, которые имели цели осла-бить полновластие вассалов короля, - судебную, военную и монетную. 1. Военная реформа среди них занимала важное место: создание го-родской милиции, отрядов наемников. В результате король в мень-шей степени стал зависеть от феодального ополчения, более эффек-тивно использовал вооруженные силы в борьбе с непокорными васса-лами. Военная реформа установила "40 дней короля". В течении соро-ка дней после ссоры сеньоры могли требовать королевского суда. Об-нажать оружие до истечении срока им запрещалось. 2. Судебная реформа предусматривала создание верховной судеб-ной палаты, которую стали называть "парламентом". Парламент со-бирался на сессии в Париже четыре раза в год и стал высшим судом во Франции. Первоначально короли участвовали в заседаниях Париж-ского парламента, но затем перестали их посещать. Служащими пар-ламента стали главным образом профессиональные юристы, люди незнатного происхождения. Введенные вместе с тем новые правила судопроизводства стави-ли королевскую юстицию на более высокий уровень в сравнении с юс-тицией сеньориальной. Судебные поединки - ордалии - в королевском суде были запрещены. На приговоры и решения низших судов допускалась апелляция к суду парламента. Было отменено старинное правило согласно которому недовольная приговором сторона могла вызвать на поединок самого судью. 3. Монетная реформа. Людовик IX ввел на территории домена еди-ную королевскую монету, запретив здесь использование денег, выпу-щенных другими феодалами. Королевская козна получила новый ис-точник доходов, поскольку на остальной части страны королевская монета имела право обращения на ряду с местными монетами. Была создана также система специальных инспекторов, которые следили за верностью королю сенешалов и бальи, рассматривали жалобы на их действия. Реформы Людовика IX способствовали территориальному объе-динению страны и консолидации основной массы феодалов и город-ского населения вокруг короля. Таким образом, произошедшие в XIII веке изменения в общественном и государственном строе заложили основу для последующего возникновения во Франции сословно - представительной монархии.