Рассказ о пдд окружающий мир 2 класс
Окружающий мир
Рассказ о пдд окружающий мир 2 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В старые времена, когда автомобилей не было и в помине, люди, животные, телеги, обозы перемещались кому как захочется. Со временем там, где постоянно ездили телеги и обозы, появлялись первые дороги. Конечно же, они были самыми простыми. Современные дороги кардинальным образом отличаются от дорог, которые были в давние времена. Легковые автомобили, трамваи, троллейбусы, автобусы, грузовики – все эти транспортные средства заполонили улицы наших городов. И если не был бы установлен строгий порядок для водителей, пешеходов, пассажиров, то трудно даже представить, во что бы это вылилось… Это был бы полный хаос, который неминуемо привёл бы к драматическим развязкам. Дорога, по которой едет современный автомобиль в большом городе, — это, как правило, многополосный путь с большим количеством участников дорожного движения. Участники дорожного движения — это водители транспортных средств, пешеходы, пассажиры транспортных средств. Где пешеход имеет право проходить, а где нет? В каких случаях пассажир обязан пристёгиваться? Где транспортное средство может совершить поворот или обгон, а где нет? Вопросов, возникающих на дороге, немало. Для того, чтобы все участники дорожного движения чётко знали свои права и обязанности на дорогах, все законы, инструкции, указания свели вместе и назвали их «Правилами дорожного движения». Каждый водитель знает их наизусть. Если он не сдаст экзамен на знания правил дорожного движения, то у него не будет разрешения на управление транспортным средством. Пешеходы тоже обязаны знать Правила дорожного движения. Двигаться они должны только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. Любимый свет пешехода – зелёный, именно на зелёный сигнал светофора пешеход может начинать пересекать проезжую часть. Всегда соблюдайте правила дорожного движения!а
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