Вставок пропущеные окончания очень надо пжжжжж
Қазақ тiлi
Вставок пропущеные окончания очень надо пжжжжж
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Үй ішінің нəрседен аузына
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