Выпиши из текста слова,которые состоят из одного слога,из двух слогов,из трех слогов.как ты думаешь ,какие какие из записанных слов нельзя переносить.когда живется дружно,что может лучше быть.и ссориться не нужно ,и можно всех ...

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Выпиши из текста слова,которые состоят из одного слога,из двух слогов,из трех слогов.как ты думаешь ,какие какие из записанных слов нельзя переносить.когда живется дружно,что может лучше быть.и ссориться не нужно ,и можно всех любить.ты в дальнюю дорогу бери с собой друзей.они тебе помогут ,и с ними веселей.

Автор: Гость