Помогите придумать предложение на это правило (Пропуск предлога при однородных ч??енах)
Русский язык
Помогите придумать предложение на это правило (Пропуск предлога при однородных ч??енах)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пропуск предлога при однородных членах)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Вата, пух, перья, солома - весь этот строительный материал идёт на постройку гнезда. где тут обобщающее слово?
Математика
История
Обдумайте отрывок из неправильного учебника и выполните задания. Из жизни проро??а Мухаммеда Как вы знаете, священный для мусульман город Ясриб...
Математика