Помогите придумать предложение на это правило (Пропуск предлога при однородных ч??енах)

Русский язык
Помогите придумать предложение на это правило (Пропуск предлога при однородных ч??енах)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пропуск предлога при однородных членах)
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