Сколько слов можно сост. кувыркология, срочно!!!
Русский язык
Сколько слов можно сост. кувыркология, срочно!!!
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Кувырок,гол,рок,рыло,кия,коврик,урок,укор,вор,луг,ров,окурок,гиря
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