Пять предложений с безличными глаголами на тему зима

Гость: Гость:

1)Вот уже должно °светать°, но ведь сейчас зима. 2) Все ребята были рады °лепить° снеговика 3) Утром все начали °падать° из-за льда 4) Мне °пришлось° катать сестрёнка на санках 5) °Хватать°снежинки языком - интересное занятие