Составить словарную диктовку из 10 слов на правописание корней с чредованием 6 кла??с!

Гость: Гость:

В корне -кас- - кос (н) - пишется о, если дальше следует согласная н, в остальных случаях - а: касаться, касательная-коснуться, прикосновение. В корне -гар- - -гор- под ударением пишется а, без ударения - о: загар, угар -загорелый, угореть. Исключения: выгарки, изгарь, пригарь (специальные и диалектные слова) . В безударном корне -лаг- - -лож- перед г пишется а, перед ж - о: предлагать, прилагательное - предложить, обложение. Исключение: полог. В корне -раст- - -рос- пишется а перед последующим сочетанием ст (также перед щ) , в остальных случаях пишется о: расти, наращение - выросший, заросль, поросль. Исключения: отрасль; росток, выросток, ростовщик, Ростов. В безударном корне -скак- - -скоч- перед к пишется а, перед ч - о: подскакать - подскочить. Исключения: скачок, скачу. В корнях -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, -пер- - -пир-, -тер- - -тир-, -блест- - -блист-, -жег- - -жиг-, -стел- - -стил-, -чет- - -чит- пишется и, если дальше следует суффикс -а-: собирать, задирать, замирать, запирать, стирать, блистать, сжигать, вычитать, расстилать; в противном случае пишется е: беру, деру, умереть, запереть, стереть, блестеть, выжегший, вычет, расстелить. Исключения: сочетать, сочетание.