Спиши Вставь пропущенные буквы напиши вместо точек подходящие по смыслу слова по??осатый тигр бородатый... .....вечерок. .....к_л_сок ....г_л_сок. .....д_р_вушка

Математика
Спиши Вставь пропущенные буквы напиши вместо точек подходящие по смыслу слова по??осатый тигр бородатый... .....вечерок. .....к_л_сок ....г_л_сок. .....д_р_вушка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бородатый дедушка,бурный вечерок,маленький колосок,высокий голосов,небольшая деревушка
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