Помогите решить а) 37x=259 б)252:y=21 в)z:18=6 г)(38+b)•12=840 д)14(p-30)=630 е)(43-s)•17=289 Помогите ??рочно
Математика
Помогите решить а) 37x=259 б)252:y=21 в)z:18=6 г)(38+b)•12=840 д)14(p-30)=630 е)(43-s)•17=289 Помогите ??рочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 37x=259 x=259:37=7 б)252:y=21 y=252:21=12 в)z:18=6 z=18*6=108 г)(38+b)*12=840 b=840:12-38=32 д)14(p-30)=630 p=630:14+30=75 e)(43-s)*17=289 s=43-289:17=26
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