Прочитай изречение Л.Н Толстого. О чем оно? Запиши кратко. Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.
Литература
Прочитай изречение Л.Н Толстого. О чем оно? Запиши кратко. Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда начинаешь делать добро люди это замечают и делают добро взаимно и ты понимаешь что добрые люди ещё остались
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