Какой размер у вегетативной почки и генеративной?
Биология
Какой размер у вегетативной почки и генеративной?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главное отличие вегетативной почки от генеративной заключается в том, что из зачатка первого типа вырастают стебли и листья растений, из зачатка второго типа — цветки либо соцветия.Следует отметить, что бывают и смешанные, то есть вегетативно-генеративные почки. Как мы упомянули выше, в структуре генеративных почек некоторых растений имеются также зачатки стеблей и листьев.Генеративные почки обычно крупнее вегетативных. Их верхушка во многих случаях более округлая, чем у вегетативных зачатков.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сравни 3 метров 6 дециметров плюс 2 метров 28 сантиметров и 2 метров 6 дециметров плюс 3 метров 28 сантиметров
Немецкий язык
Математика
Я задумал число, умножил его на 4, разделил на 2, прибавил 7, вычел 2 и получилось 17. Какое число я задумал? Ответы: 7 8 4 5 6