Какой размер у вегетативной почки и генеративной?

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Главное отличие вегетативной почки от генеративной заключается в том, что из зачатка первого типа вырастают стебли и листья растений, из зачатка второго типа — цветки либо соцветия.Следует отметить, что бывают и смешанные, то есть вегетативно-генеративные почки. Как мы упомянули выше, в структуре генеративных почек некоторых растений имеются также зачатки стеблей и листьев.Генеративные почки обычно крупнее вегетативных. Их верхушка во многих случаях более округлая, чем у вегетативных зачатков.