Я задумал число, умножил его на 4, разделил на 2, прибавил 7, вычел 2 и получилось 17. Какое число я задумал? Ответы: 7 8 4 5 6
Математика
Я задумал число, умножил его на 4, разделил на 2, прибавил 7, вычел 2 и получилось 17. Какое число я задумал? Ответы: 7 8 4 5 6
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6*4:2+7-2=17 Ответ: 6
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