Я задумал число, умножил его на 4, разделил на 2, прибавил 7, вычел 2 и получилось 17. Какое число я задумал? Ответы: 7 8 4 5 6

Математика

Я задумал число, умножил его на 4, разделил на 2, прибавил 7, вычел 2 и получилось 17. Какое число я задумал? Ответы: 7 8 4 5 6

Автор: Гость