Что такое фольклерное произведение написать 4 предложения
Литература
Что такое фольклерное произведение написать 4 предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фольклор- словесное устное творчество.Ему присущи свойства - искусства слова. Это произведения созданные народом. К ним относятся частушки,загадки, поговорки.
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