Помогите пожалуйста! подобрать к словам антоним и синоним НЕЗДОРОВЫЙ,НЕСЧАСТЬЕ Н??ДАЛЕКО НЕБОЛЬШОЙ НЕВЕСЕЛЫЙ НЕБОГАТЫЙ НЕАККУРАТНЫЙ НЕГРОМКО НЕПРАВДА
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Помогите пожалуйста! подобрать к словам антоним и синоним НЕЗДОРОВЫЙ,НЕСЧАСТЬЕ Н??ДАЛЕКО НЕБОЛЬШОЙ НЕВЕСЕЛЫЙ НЕБОГАТЫЙ НЕАККУРАТНЫЙ НЕГРОМКО НЕПРАВДА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Антоним: 1)здоровый 2)счастье 3)далеко 4)большой 5)весёлый 6)богатый 7)аккуратный 8)громко 9)правда Синонимы: 1)больной 2)горе 3)неблизко 4)маленький 5)грустный 6)бедный 7)неряшливый 8)тихо 9)ложь
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