Помогите пожалуйста! подобрать к словам антоним и синоним НЕЗДОРОВЫЙ,НЕСЧАСТЬЕ Н??ДАЛЕКО НЕБОЛЬШОЙ НЕВЕСЕЛЫЙ НЕБОГАТЫЙ НЕАККУРАТНЫЙ НЕГРОМКО НЕПРАВДА

Русский язык

Помогите пожалуйста! подобрать к словам антоним и синоним НЕЗДОРОВЫЙ,НЕСЧАСТЬЕ Н??ДАЛЕКО НЕБОЛЬШОЙ НЕВЕСЕЛЫЙ НЕБОГАТЫЙ НЕАККУРАТНЫЙ НЕГРОМКО НЕПРАВДА

Автор: Гость