Число 36 представьте в виде суммы двух слагаемых так чтобы одно из них было больше ??ругого в 5 раз

Математика
Число 36 представьте в виде суммы двух слагаемых так чтобы одно из них было больше ??ругого в 5 раз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+5х=36 6х=36 х=36:6=6 6+5*6=36 6+30=36
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