Число 36 представьте в виде суммы двух слагаемых так чтобы одно из них было больше ??ругого в 5 раз
Математика
Число 36 представьте в виде суммы двух слагаемых так чтобы одно из них было больше ??ругого в 5 раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+5х=36 6х=36 х=36:6=6 6+5*6=36 6+30=36
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из самолета выгрузили часть груза и увезли на 3 машинах по 6 тонна каждый после это??о в самолете осталось ещё 62 тонна груза Сколько тонн груза до...
Математика
Сумма двух углов треугольника равна 70 градусов,при этом один из них больше другог?? на 10 градусов.Найди углы треугольника.
Математика