Число 36 представьте в виде суммы двух слагаемых так чтобы одно из них было больше ??ругого в 5 раз

Математика

Число 36 представьте в виде суммы двух слагаемых так чтобы одно из них было больше ??ругого в 5 раз

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