Помогите решить пример пожалуйста (+1)-(+1)-(+1)
Математика
Помогите решить пример пожалуйста (+1)-(+1)-(+1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
+1-(+1)-(+1)=+1-1-1(т.к. + на - будет -)=+1-1-1=-1
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