Каковы причины возникновения в во Франции сословной монархии? При каких обстаяте??ьствах она появилась?

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У Из жизнеописания Людовика Vlr написанного его помощником аббатом Сугёрием (XII век) Священный долг королей — мощною рукою обуздывать дерзость тиранов, кои раздирают страну бесконечными войнами, тешатся грабежами, бедный люд губят, церкви разрушают... Пример тому Тома де Марль, человек отчаянный... Не страшась наказания церковного, он разорял и, как хищный волк, пожирал округа Ланский, Реймсский и Амьенский, не давая при этом ни малейшей пощады ни клиру, ни народу. Всё истреблял, всё губил, отнял даже два лучших селения у монастыря Св. Иоанна Ланского. Неприступные замки Кресй и Ножан, как если бы они были его собственные, укрепил достойными удивления валами и высочайшими башнями и, сделавши из них как бы гнездо драконов и пристанище разбойников, почти всю округу немилосердно предавал грабежу и пожару. Измученная его неистовством, собралась церковь французская на общем соборе в Бовё, дабы произнести здесь... постановление об осуждении. Достопочтенный легат1 святой римской церкви... поразил этого тирана-насильника мечом блаженного Петра, то есть общим церковным отлучением, и по единодушному приговору заочно лишил его, как гнусного злодея и врага имени христианского, рыцарского пояса и всех феодов. По просьбе и жалобам великого собора сего король немедленно двинул против него своё войско... За что автор осуждает Марля? Кто и почему помогал королю в борьбе с мятежным рыцарем? Вспомнив, как проходила церемония посвящения в рыцари (см. § 10), подумайте, на каком основании Марля могли лишить рыцарского пояса. 1. Выделите способы, которыми короли Франции могли увеличить свой домен. Какие из них представляются вам наиболее действенными и почему? 2. Какими преимуществами обладал король Франции в борьбе с крупными феодалами? 3. Каковы были союзники короля Франции в его стремлении объединить страну? 4. Перечислите преобразования Людовика IX Святого. В чём их значение? 5. Используя карту и текст учебника, выполните задания: а) опишите, в чём состояла выгода расположения домена французских королей в начале XII в.; б) найдите на карте графство Тулузу, герцогство Нормандию, графство Шампань. В чём преимущества их географического положения? При каких королях и какими способами они были присоединены к домену французских королей? 6. Каковы причины возникновения во Франции сословной монархии? При каких обстоятельствах она появилась? 7. Как были устроены Генеральные штаты? 8. По материалам текста учебника составьте таблицу: а) имена королей династии Капетингов XII —начала XIV в., б) даты правления, в) какие земли и каким способом им удалось присоединить к королевскому домену. Отметьте случай, когда король потерял очень крупное земельное приобретение, укажите причину этого. При ком из королей, несмотря на отсутствие крупных земельных приобретений, были сделаны важные шаги по преодолению раздробленности и укреплению единства страны? 9. Работа в группах. Разбейтесь на группы сторонников Людовика VI, Филиппа II, Людовика IX и Филиппа IV. Каждая группа должна попытаться доказать, что именно «её» король больше всего сделал для объединения Франции, а также опровергнуть доводы других групп. 10. Работа в группах. Представьте себя участниками суда пэров во время разбора обвинения в невыполнении вассальных обязательств, выдвинутого Филиппом II по отношению к Иоанну Безземельному. «Представители» каждого из королей должны выдвинуть свои аргументы и опровергнуть аргументы противника. «Пэры» тоже должны высказать свою позицию.