Как называется Раздел в диалоговом окне на компьютере

Гость: Гость:

Диалоговые окна и стандартные элементы управления.Каким образом открывают диалоговые окна?Открытие диалоговых окон обычно пр i исходит автоматически при работе некоторых приложений или выполнения некоторых команд. В частности, все объекты Windows XP имеют настраиваемые свойства, которые можно изменить в диалоговом окне свойств объекта, открываемом с помощью пункта Свойства в контекстном меню. Ряд диалоговых окон можно открыть при настройке параметров системы. Специальные программы -мастера, предназначенные для автоматического выполнения операций, запрашивают у пользователя параметры этих операций через последовательность диалоговых окон.Для чего предназначены диалоговые окна?Все диалоговые окна предназначены для запроса у пользователя некоторых параметров. Эти параметры могут относиться к настройкам программных или аппаратных средств или к особенностям выполнения определенной операции. Выбор, сделанный пользователем, обычно принимается во внимание только после закрытия диалогового окна, что позволяет исправить непродуманные или ошибочные решения.Какие типы диалоговых окон встречаются чаще всего?Диалоговые окна используются в операционной системе и приложениях очень активно, так что последовательно классифицировать их весьма трудно. Можно перечислить следующие категории диалоговых окон:• информационные окна, требующие от пользователя простого подтверждения или выбора из двух-трех вариантов действий (Да, Нет, Отмена);• диалоговые окна для настройки свойств объектов операционной системы и аппаратных или программных средств;• стандартные диалоговые окна приложений (открытие документа, сохранение документа и так далее);• диалоговые окна, формируемые программой -мастером;• прочие диалоговые окна для выполнения разнообразных настроек и других операций.Какова структура диалоговых окон?Структура диалоговых окон напоминает структуру окон приложений и подчиняется общим правилам Windows XP. В верхней части окна располагается строка заголовка, под ней все пространство занимает рабочая область. Все окно заключено в рамку. Изменение размеров диалоговых окон не допускается, поэтому рамка всегда тонкая. Рабочая область в диалоговых окнах содержит элементы управления.Каковы принципы построения сложных диалоговых окон?Сложные диалоговые окна для выполнения многочисленных и разнообразных настроек обычно ради компактности имеют более сложную структуру. Имеется два основных принципа ix построения. Окно, представленное как набор вкладок, содержит в верхней части набор корешков вкладок. При выборе любого корешка щелчком м ыши открывается соответствующая страница диалогового окна со своим набором элементов управления. При втором способе построения сложных диалоговых окон в левой части окна отображается панель категории, обычно содержащая иерархическое представление категорий настроек. При выборе любой категории набор элементов управления в правой часть окна полностью изменяется так, чтобы соответствовать выбранной категории.