Этимологическое значение слова врач ?

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Этимологическое значение слова врач ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово "врач" скорее всего произошел от монгольского слова "барячи". Барячи - это лекари-костоправы, лечили людей и скотв средних веках.А второе значение это то что слово врач произошло от слова врать.

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