Сколько граммов металла, молярная масса эквивалента которого ровна 9 может быть о??ислена 2.66 г кислорода

Химия

Сколько граммов металла, молярная масса эквивалента которого ровна 9 может быть о??ислена 2.66 г кислорода

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