Начерти отрезок АБ длина которого 3 см Начерти ломаную АБСД длина которой 6см
Математика
Начерти отрезок АБ длина которого 3 см Начерти ломаную АБСД длина которой 6см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый отрезок 2 см. второй 1 .см 3 отрезок1 см. четвёртый 2 см.
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