4. Допишите предложения, используя однородные члены. 1. Летом мы побывали ... . 2. В с??ду цвели ... . 3. Два часа ребята ... . 4. Дни в сентябре были ... . 5. Она смотрела на него ... . 6. Относитесь к родному языку ... . ...
Русский язык
4. Допишите предложения, используя однородные члены. 1. Летом мы побывали ... . 2. В с??ду цвели ... . 3. Два часа ребята ... . 4. Дни в сентябре были ... . 5. Она смотрела на него ... . 6. Относитесь к родному языку ... . 7. В супермаркете мы купили ... . 8. Было много народа ... . 9. Я изучаю дополнительно ... . 10. Попутчики из окна поезда любовались ... . 11. Он великолепно владел ... языками.
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Гость:
Постой здесь надо только слова вставить?
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