4. Допишите предложения, используя однородные члены. 1. Летом мы побывали ... . 2. В с??ду цвели ... . 3. Два часа ребята ... . 4. Дни в сентябре были ... . 5. Она смотрела на него ... . 6. Относитесь к родному языку ... . ...

Русский язык

4. Допишите предложения, используя однородные члены. 1. Летом мы побывали ... . 2. В с??ду цвели ... . 3. Два часа ребята ... . 4. Дни в сентябре были ... . 5. Она смотрела на него ... . 6. Относитесь к родному языку ... . 7. В супермаркете мы купили ... . 8. Было много народа ... . 9. Я изучаю дополнительно ... . 10. Попутчики из окна поезда любовались ... . 11. Он великолепно владел ... языками.

Автор: Гость