Словарный диктант плиззз
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Словарный диктант плиззз
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Белеет или болеет, желтый, одинокий, шелковый, соловьиный, кормушка, скользить, рябина, аромат, лепесток, снежинка, черепаха, бечевка, дорожка, сторона, зацветать, бабочка, увидишь, тополя, гладишь, спешат, ладонь
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