Словосочетания с пол через дефис пример : съел пол-лимона, купил пол- Москвы нужно 20 словосочетаний

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Словосочетания с пол через дефис пример : съел пол-лимона, купил пол- Москвы нужно 20 словосочетаний
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пол-килограмма картофеля, прошёл пол-пути,осталось пол-литра,завтра в пол-второго,смотрит пол-страны,ваши пол-дома,не осталось и пол-яблока,ну ,а больше не знаю,сорри.
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