Задача на уровнение Для рисования купили альбом и краски.За все вместе заплатили 1100 тенге.Известно что альбом ровно на 1000 тенге дешевле красок.Сколько стоит альбом и краски каждый по отдельности
Математика
Задача на уровнение Для рисования купили альбом и краски.За все вместе заплатили 1100 тенге.Известно что альбом ровно на 1000 тенге дешевле красок.Сколько стоит альбом и краски каждый по отдельности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1100-1000=100(тенге)-удвоенная сумма альбома 100:2=50(тенге)-цена альбома 1100-50=1050(тенге)-цена красок Ответ:цена альбома-50тенге,красок-1050
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