Задача на уровнение Для рисования купили альбом и краски.За все вместе заплатили 1100 тенге.Известно что альбом ровно на 1000 тенге дешевле красок.Сколько стоит альбом и краски каждый по отдельности

Математика

Задача на уровнение Для рисования купили альбом и краски.За все вместе заплатили 1100 тенге.Известно что альбом ровно на 1000 тенге дешевле красок.Сколько стоит альбом и краски каждый по отдельности

Автор: Гость