Докажите что число 37515 кратно числу 123, а число 543 является делителем числа 219915

Математика
Докажите что число 37515 кратно числу 123, а число 543 является делителем числа 219915
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
123*305=37515, следовательно по определению 37515 кратно 123 543*405=219915, следовательно по определению 543 - делитель 219915
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