Запиши числа удовлетворяющие двойное неравенство 354gt;xlt;361,если известно,что они ??ратны 2 кратны 5 кратны 10

Математика
Запиши числа удовлетворяющие двойное неравенство 354gt;xlt;361,если известно,что они ??ратны 2 кратны 5 кратны 10
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число, которое будет расво 2,5 и 10 это 360
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