Помогите с решением номер 519
Математика
Помогите с решением номер 519
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12км/ч + 14 км/ч= 26 26 × 2= 52 65 -52= 13
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