Что такое, уменьшаемое, вычитаемое, разность

Математика
Что такое, уменьшаемое, вычитаемое, разность
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уменьшаемое-число из которого уменьшают вычитаемое-которое вычитают разность-ответ 3-2=1 3-вычитаемое 2-уменьшаемое 1-разность
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