У белки было несколько орехов. когда она съела 7 орехов, то у нее осталось 9. сколько орехов у белки было сначала?

Математика

У белки было несколько орехов. когда она съела 7 орехов, то у нее осталось 9. сколько орехов у белки было сначала?

Автор: Гость