У белки было несколько орехов. когда она съела 7 орехов, то у нее осталось 9. сколько орехов у белки было сначала?

Математика
У белки было несколько орехов. когда она съела 7 орехов, то у нее осталось 9. сколько орехов у белки было сначала?
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Автор: Гость
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Гость:
7+9=16 странно что такой вопрос еще есть
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